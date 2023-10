Serie A femminile 2023/2024, l’Inter batte il Napoli 2-0. Bene anche il Como

Gli anticipi della quinta giornata della Serie A 2023/2024 di calcio femminile si sono aperti con la vittoria dell’Inter, che è salita al terzo posto in classifica grazie al 2-0 ai danni del Napoli. A firmare il successo delle nerazzurre sono le reti di Simonetti al 30′ e di Cambiaghi in apertura di ripresa. Inizio di stagione complicato per le partenopee, ancora ferme a quota zero punti. Vittoria esterna invece per il Como, che si è imposto per 2-1 in casa del Sassuolo. Skorvankova ha portato in vantaggio le lariane, ma Zamanian nel secondo tempo aveva pareggiato i conti prima della sfortunata autorete di Orsi al 90′. Anche il Como sale a quota 10 punti insieme all’Inter, mentre il Sassuolo resta fermo a quota 1.