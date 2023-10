F1 GP Stati Uniti 2023, Leclerc: “Verstappen ha un gran passo, proverò il sorpasso alla partenza”

“La macchina è stata la stessa di ieri, diverse le condizioni di pista. Ci siamo dovuti adattare rapidamente, ma il secondo posto è un buon posizionamento. Tenterò di sorpassare Verstappen alla prima curva”. Sono le parole di Charles Leclerc dopo il secondo posto in griglia nelle qualifiche shootout in vista della Sprint Race del GP degli Stati Uniti 2023. “Storicamente in partenza è una buona casella della griglia – prosegue il monegasco -, spero che non lo sia troppo perché in gara partirò io dalla pole. Verstappen oggi aveva più passo di me, sia in Q3 ma un po’ per tutta la qualifica. Questo è il loro punto di forza, quindi spero di riuscire a tenere duro se non riuscirò a sorpassarlo in avvio di gara”.