Milan-Juventus, Rabiot: “Vittoria pesante, per me è un onore la fascia da capitano”

Dopo il successo della Juventus per 1-0 sul campo del Milan, Adrien Rabiot ha parlato della gara ai microfoni di DAZN: “È una vittoria che pesa tanto. Volevamo dimostrare che ci siamo. Quest’anno l’obiettivo è finire tra le prime quattro o anche più in alto, se ne avremo la possibilità. Stasera abbiamo fatto bene. L’atteggiamento è stato giusto, non abbiamo mollato un centimetro“. Il centrocampista transalpino ha poi proseguito: “Sono felice di aver giocato da capitano. È il mio quinto anno qui e amo il club. Avere la fascia al braccio è un onore per la storia che questa società ha. Sono contento della vittoria, ora dobbiamo continuare così perché il campionato è lungo. Se giochiamo così, ci credo. Locatelli aveva già segnato in un Milan-Juventus, ma con la maglia del Milan. Era il momento giusto per ritrovare il gol per lui. Fagioli si allena con noi tutti i giorni, cerchiamo di vincere anche per lui. Speriamo torni presto pure Danilo“.