F1 GP Stati Uniti 2023: le Aston Martin e le Haas partiranno dalla pit lane

Importante novità in vista del GP degli Stati Uniti 2023, in programma sul circuito di Austin alle 21 ore italiane. Sia le due Aston Martin che le due Haas hanno infatti cambiato setup e partiranno dalla pit lane. Complice una qualifica non entusiasmante che li avrebbe comunque fatti scattare dalle retrovie, i due team hanno deciso di approfittare di questa gara come una sorta di test per i nuovi aggiornamenti. Sulla griglia di partenza non ci saranno dunque Fernando Alonso, Lance Stroll, Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg.