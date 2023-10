Atp Tokyo 2023, Shelton: “Una vittoria che significa tanto. Non vedo l’ora di tornare in Europa”

“Significa molto per me e il mio team. Abbiamo lavorato molto duramente fin dall’inizio per costruire il mio gioco ed essere in grado di vincere titoli sul circuito ATP. Sono arrivato in fondo nei tornei ultimamente, ma guardi i grandi campioni, e sono in grado di mantenere il livello ogni settimana, non solo di arrivare in semifinale. Non sto dicendo che sono vicino a loro, ma è molto speciale essere riusciti a mantenere il livello nelle cinque partite qui a Tokyo e vincere il titolo”, ha spiegato Ben Shelton dopo il successo nell’ATP 500 di Tokyo.

Per il giovane americano ora il trasferimento in Europa, dove a Vienna sfiderà subito Jannik Sinner: “Non vedevo davvero l’ora che arrivasse questo periodo dell’anno. Penso che sia una grande opportunità per me. A inizio stagione ho perso spesso a inizio settimana, quindi non ho giocato molte partite. Mi sento fresco fisicamente. Ora non vedo l’ora di tornare in Europa e finire alla grande il tour indoor”.