Papu Gomez positivo al doping, Mourinho: “Non prenderò il suo stesso sciroppo”

“Papu Gomez? Non ha giocato la finale contro di noi, ma la semifinale contro la Juventus e si sapeva già la positività. Non mi riguarda. Ho la tosse, ma non voglio prendere quello sciroppo“. Lo ha detto il tecnico della Roma, Josè Mourinho in merito alla sentenza di primo grado della Commissione Spagnola Antidoping, emessa nei confronti del Papu Gomez, fermato per due anni per una positività ad un test antidoping nell’ottobre del 2022, quando era di proprietà del Siviglia. Pochi giorni fa Gomez aveva parlato dei ricordi che aveva di Josè Mourinho: “Uno solo, l’Europa League vinta col Siviglia contro di lui pochi mesi fa…”.

Il Monza, ufficializzando la squalifica al giocatore, aveva fatto sapere che all’epoca dei fatti “nei campioni biologici del calciatore è stata riscontrata la presenza di Terbutalina. Si tratta di un farmaco assunto per placare una crisi di broncospasmo, nell’ottobre del 2022, quando il calciatore era tesserato per il Siviglia FC. La positività è frutto di un’assunzione involontaria. AC Monza si riserva di valutare i prossimi passaggi procedurali”.