F1 Gp Spagna, Hamilton quinto nelle qualifiche: “Incredibile lottare per la prima fila, con Russell incomprensione”

Lewis Hamilton ha commentato il quinto posto raccolto nelle qualifiche del Gran Premio di Spagna 2023, un risultato che va oltre le aspettative del sette volte campione del mondo. “Il pacchetto di aggiornamenti funziona, già dalle FP3 oggi la macchina faceva un figurone – commenta Hamilton – Sono molto sorpreso del risultato, abbiamo lottato per la prima fila ed è incredibile. Anche nell’ultimo tentativo sono stato in lotta per la prima fila fino all’ultimo, poi alla fine ho perso due decimi per un calo di potenza e dovremo capire cosa sia successo. Però nel complesso siamo sorpresi, quasi scioccati perchè non ce lo aspettavamo di essere così avanti.”

Una battuta anche sul brivido del contatto con il compagno di squadra George Russell nel finale del Q2: “E’ stata una semplice incomprensione, un errore di comunicazione. George non mi ha visto arrivare e non è stato informato, io pensavo di sfruttare la scia e poi invece ha scartato per la presenza di Sainz. Dopo il contatto la macchina tirava leggermente a destra, ma non dovrebbero esserci problemi.”