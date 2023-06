Manchester City, Gundogan dopo la vittoria della FA CUP: “Ora vinciamo il Treble”

Gundogan è il protagonista per eccellenza nel Manchester City che vince contro il Manchester United la FA CUP 2022/23. Il centrocampista tedesco è stato autore di una doppietta nella finale di Wembley. Subito dopo il match Gundogan si è concesso ai giornalisti, sottolineando la voglia di chiudere un cerchio con la vittoria della Champions League che vorrebbe dire Triplete, o come lo chiamano in Inghilterra, del Treble.

Le parole di Gundogan: “Ora la nostra priorità è riposarci e riprenderci per essere pienamente pronti per la finale di Champions. Abbiamo la possibilità di fare qualcosa di speciale e di vincere il Treble e non vogliamo sprecare questa opportunità. Posso promettere ai nostri tifosi che faremo tutto il possibile per vincere a Istanbul. Aver vinto di nuovo questo trofeo e aver completato il ‘double’ è straordinario per noi. Fare la doppietta in Inghilterra è una cosa estremamente difficile e dimostra il duro lavoro che giocatori e staff hanno svolto nel corso della stagione. Sono fiero di essere il capitano di questa squadra. E’ un onore far parte di questa rosa“.