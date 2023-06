Champions League femminile 2022/2023: 3-2 in rimonta sul Wolfsburg: Barcellona campione

Un’incredibile rimonta permette al Barcellona di laurearsi campione d’Europa: la squadra catalana ha vinto la Champions League femminile 2022/2023. Alla loro terza finale consecutiva – nel 2021 il successo sul Chelsea, lo scorso anno la sconfitta con il Lione -, le blaugrana battono 3-2 il Wolfsburg ad Eindhoven e iscrivono il loro nome nell’albo d’oro per la seconda volta. Ancora amara la finale, invece, per le tedesche che, dopo i trionfi del 2013 e del 2014, hanno visto sfumare la Champions all’ultima partita per quattro volte (2016, 2018 e 2019 contro il Lione le precedenti). Forse è questa la sconfitta che fa più male, dal momento che il Wolfsburg è andato all’intervallo in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Pajor, al 3°, e Popp al 37°. Nella ripresa, poi, si è concretizzata l’incredibile rimonta del Barcellona: doppietta di Patricia Guijarro in gol al 48° e al 50°, al 70° ecco il definitivo 3-2 della svedese Fridolina Rolfo, ex di questa partita. Piccola nota a margine: grazie a questo risultato, la Roma è certa di saltare il primo turno eliminatorio dell’edizione 2023/2024, entrando direttamente in gioco successivamente.