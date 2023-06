F1, Gp Spagna 2023. Sainz secondo nelle qualifiche: “Ho guidato bene, domani obiettivo podio”

Carlos Sainz ha chiuso al secondo posto le qualifiche del Gran Premio di Spagna, settimo appuntamento stagionale con il Mondiale 2023 di Formula 1. Il pilota della Ferrari, spinto dal caloroso pubblico di casa, si è arreso solo al solito Max Verstappen che ha conquistato la pole position. “Oggi ho ottenuto il miglior risultato possibile per noi – ha spiegato Sainz, intervistato subito dopo il Q3 – Sono contento perchè ho guidato bene, era un risultato che mi serviva e non è stato semplice perchè abbiamo visto come fosse difficile anche in Q1 e Q2. Le Red Bull sono sempre veloci, cerco di dare il massimo ma c’è sempre un decimo in qua e in là che perdiamo.” Infine una battuta per il pubblico: “Il vostro appoggio mi ha aiutato, le condizioni erano difficili. Domani l’obiettivo è il podio”.