Formazioni ufficiali Torino-Inter: Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Torino-Inter, match della trentottesima e ultima giornata di Serie A. Fischio d’inizio alle 18:30 di sabato 3 giugno nella cornice dell’Olimpico Granata. L’allenatore Juric vuole chiudere bene, come il suo collega Simone Inzaghi che farà inevitabilmente delle rotazioni di formazione in vista della finale di Champions League. Ecco le scelte sugli uomini in campo.

Le formazioni ufficiali

Torino: in attesa

Inter: in attesa