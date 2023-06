F1 GP Spagna 2023, Perez: “Spero di rientrare in lotta per il podio”

“E’ stato difficile in alcuni punti del giro c’era umidità in pista, ma era così per tutti. Verso la fine ho commesso un errore pesante e sono andato nella ghiaia. Ci ho riprovato ma la gomma era troppo calda”. Non può nascondere la sua delusione per l’esclusione in Q2 nelle qualifiche del GP di Spagna a Barcellona Sergio Perez, pilota della Red Bull, che partirà soltanto undicesimo col compagno in pole: “Speriamo di recuperare posizioni domani in gara. L’ideale sarebbe entrare nella lotta al podio all’inizio”, ha detto a Sky Sport.