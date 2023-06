F1 GP Spagna 2023, Sainz: “Buona giornata per noi, grazie ai tanti tifosi”

“Avevamo molti nuovi particolari da provare oggi sulla vettura e così siamo stati impegnati in diversi cambi di set-up per analizzare le differenze tra le varie componenti nel corso delle due sessioni. Abbiamo anche girato con tutte e tre le mescole quindi direi che abbiamo completato una buona giornata di preparazione per il resto del fine settimana”. Queste le parole di Carlos Sainz, pilota della Ferrari, dopo il venerdì di prove libere del GP di Spagna a Barcellona: “Voglio ringraziare tutte le persone che erano sugli spalti oggi. É stato bellissimo vedere così tanti sostenitori già in pista al venerdì”.