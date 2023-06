Lazio, Casale: “Vogliamo il secondo posto a tutti i costi”

L’ultima fatica per conquistare il secondo posto in classifica, poi la missione della Lazio sarà compiuta. I biancocelesti, impegnati a Empoli senza Sarri in panchina, squalificato dal giudice sportivo, cercano tre punti per blindare un piazzamento che coronerebbe una stagione da sogno. A rimarcare l’obiettivo ci ha pensato anche Nicolò Casale, difensore biancoceleste, che ai microfoni ufficiali del club ha sottolineato l’importanza della trasferta in terra toscana: “Vogliamo conquistare a tutti i costi il secondo posto perché ci può aiutare anche per il futuro. Una volta che hai conquistato il secondo posto e vuoi migliorarti puoi fare solo una cosa: vincere lo scudetto. Record clean sheets? Sarebbe un bellissimo obiettivo per tutta la squadra, soprattutto per i portieri e per noi difensori. Cercheremo di raggiungere anche questo obiettivo“.

Uscire dal Castellani con la porta inviolata, quindi, sarà l’obiettivo anche per festeggiare Ivan Provedel, 20 partite senza subire gol finora, che è stato eletto miglior portiere della Serie A. Ci sarà ancora lui a difendere i pali della porta biancoceleste con Lazzari, Casale, Romagnoli e Hysaj ad assicurargli protezione. In mediana spazio ancora a Vecino, con Cataldi che andrà in panchina, insieme a Luis Alberto e a Milinkovic-Savic. In avanti, infine, il terzetto formato da Zaccagni, Immobile e Felipe Anderson. Unico assente Marusic che ha terminato la stagione in seguito all’operazione per ernia inguinale prima del match contro la Cremonese