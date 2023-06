F1 GP Spagna 2023, Leclerc: “Venerdì intenso e produttivo, cerchiamo di fare passi avanti”

“È stata una giornata intensa visto che avevamo diverse cose nuove da provare in macchina e programmi differenti per le due vetture. Di sicuro direi che si è trattato di un venerdì produttivo perché abbiamo completato tutte le prove che intendevamo portare avanti anche se in questo momento non è facile capire esattamente dove siamo in termini di prestazione”. Lo ha detto il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, dopo le prove libere del GP di Spagna a Barcellona: “Continueremo a lavorare anche domani per cercare di fare dei passi avanti in modo da sentirci più a nostro agio in macchina e poi vedremo dove riusciamo a piazzarci. Per quanto si è visto oggi è abbastanza chiaro che Red Bull sia davanti, mentre il resto del gruppo è veramente molto compatto”.