F1, Gp Spagna 2023. Lando Norris terzo in griglia: “Sono sorpreso, ma condizioni difficili mi piacciono”

Lando Norris non nasconde la propria soddisfazione per il terzo posto raccolto nelle qualifiche del Gran Premio di Spagna, settimo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1. Il britannico della McLaren ha spiegato così le sue sensazioni a caldo dopo il Q3: “Sono sorpreso, è fantastico essere in terza posizione. Siamo stati davvero veloci, le condizioni così difficili mi piacciono e siamo sempre competitivi in questi casi – spiega Norris – Carlos Sainz è davanti a me, ma gli ho lasciato due decimi perchè corre in casa (ride, ndr). Continuiamo così, anche le modifiche dell’ultima curva mi piacciono perchè nelle curve veloci siamo forti.”