F1 GP Spagna 2023, Perez: “Sorpreso dalla Mercedes, io potevo far meglio”

Sergio Perez, pilota della Red Bull, è stato intervistato da Sky Sport dopo il quarto posto conquistato nel Gran Premio di Spagna. “Sono rimasto sorpreso dalla Mercedes – ha esordito il messicano –: hanno avuto un passo molto veloce, specialmente Russell che partiva dietro di me ed è riuscito a recuperare tante posizioni. Mi sono preso molti rischi, allo stesso tempo potevo anche conquistare due o tre punti in più. A Monaco ho fatto un errore in qualifica, ma con il passo che tenni avrei sicuramente potuto lottare per la vittoria. Oggi, invece, il passo non è stato dei migliori, ma il risultato ottenuto è comunque discreto”, ha concluso Perez.