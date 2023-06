Scherma, Coppa del Mondo fioretto 2023: Italia femminile d’argento nella prova a squadre di Tbilisi

L’Italia del fioretto femminile conquista un altro podio a squadre e si prende l’argento nella tappa di Coppa del Mondo di Tbilisi. Martina Favaretto, reduce dal successo nella gara individuale di ieri, Alice Volpi, Francesca Palumbo e Martina Batini sono riuscite a spingersi fino alla finale sulla pedana della capitale georgiana, arrendendosi con il punteggio di 45-41 agli Stati Uniti. Il quartetto azzurro aveva iniziato la giornata superando con un netto 45-19 la Romania, per poi superare la Polonia con il risultati 45-34 nei quarti di finale. Poi, in semifinale, la lotta vinta con lo score di 45-38 sul Giappone, prima di cedere alle statunitensi nell’atto conclusivo. Si tratta del quinto podio stagionale dopo Belgrado, Parigi, Il Cairo e Plovdiv e arrivano altri punti preziosi nel percorso di Qualifica Olimpica verso Parigi 2024 per il quartetto del CT Stefano Cerioni.

Finale

Usa b. ITALIA 45-41

Semifinali

ITALIA b. Giappone 45-38

Usa b. Francia 45-34

Quarti di finale

ITALIA b. Polonia 45-34

Ottavi di finale

ITALIA b. Romania 45-19