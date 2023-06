F1 GP Spagna 2023, Sainz: “Speravo nel podio, ma meglio di un quinto posto non si poteva fare”

Il pilota della Ferrari, Carlos Sainz, al termine del Gran Premio di Spagna 2023 di Formula 1, ha commentato il quinto posto ottenuto ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo fatto di tutto, ma meglio di un quinto posto non si poteva avere. Anche cambiando gomme non sarebbe andata diversamente. Io personalmente ho provato ogni mescola, ma non andava bene. Questa gara ha sottolineato tutti i nostri difetti, il degrado delle gomme è stato troppo pesante e abbiamo sofferto nelle curve veloci. Penso che ci sia un problema con il tracciato, Montmelò non faceva per noi. Red Bull e Mercedes sono troppo veloci per noi. Non ci rimane che massimizzare i nostri weekend al massimo. Speravo nel podio, ma non c’è stato verso. Gli aggiornamenti stanno dando le risposte che ci aspettavamo”.