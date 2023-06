F1 GP Spagna 2023: ecco cosa è successo alla Ferrari di Leclerc nelle qualifiche

Charles Leclerc partirà dalla pit lane nel GP di Spagna di F1. Nonostante il regime di parco chiuso, in casa Ferrari si è voluto vederci chiaro per quanto riguarda i problemi, gravi, manifestati ieri in qualifica, che hanno costretto il monegasco a non andare oltre una deludentissima diciannovesima posizione in griglia con eliminazione clamorosa in Q1. Dai dati non appariva nulla di anomalo, ma il pilota non aveva dubbi. La vettura è stata smontata ed è stata cambiata la centralina, la batteria e la trasmissione, e per l’occasione è stato anche sostituito il cambio e tutto il retrotreno.

Ma i meccanici e il muretto sono andati alla ricerca del problema accusato ieri: secondo quanto filtra dal Cavallino, potrebbe trattarsi di un ancora imprecisato malfunzionamento all’erogazione dell’ibrido. Ne sapremo di più oggi prima e dopo la gara di Barcellona.