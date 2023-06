Silvio Berlusconi: “Non ho avuto paura, ma ho sofferto. Per fortuna c’era mia moglie Marta”

“Paura sinceramente non ne ho avuta, nessuna sfida mi ha mai fatto paura. Ho sofferto molto, questo sì, ma ho sempre avuto fiducia nell’aiuto di Dio, nelle capacità del personale medico e sanitario che mi ha assistito ed anche nella tenuta del mio corpo”. Lo ha detto Silvio Berlusconi, presidente del Monza, in un’intervista a Il Giornale nella quale ha affrontato gli ultimi mesi difficili per la malattia: “Ho avvertito l’abbraccio forte di tanti italiani, anche sconosciuti. Ma questa volta c’è stata una cosa in più, la dedizione assoluta, la dolcezza e l’attenzione continua con la quale mia moglie Marta mi è stata vicina in ogni momento. Lei, i miei figli, mio fratello, mi hanno fatto sentire ogni giorno la bellezza dell’amore che è in grado di dare una famiglia. Non ho mai smesso di lavorare, neppure dalla terapia intensiva, in costante contatto con i miei collaboratori, i dirigenti e parlamentari di Forza Italia”.