Tour de France 2023, torna il protocollo Covid: niente selfie e obbligo di mascherina

Dopo i tanti casi riscontrati al Giro d’Italia, il Tour de France 2023 decide di prendere di petto la situazione e re-introduce il protocollo Covid. Nonostante l’evidente anacronismo e soprattutto l’isolamento rispetto a tutti gli altri sport, gli organizzatori della Grande Boucle hanno deciso di stilare delle regole per limitare il più possibile il rischio contagio. Come riferisce Reuters, tornerà la bolla di gara e questa prevederà, per esempio, il divieto di firmare autografi o di mangiare fuori dal proprio hotel, oltre all’obbligo di mascherina nelle zone della gara. Non saranno permessi selfie tra corridori e tifosi o comunque non appartenenti alla bolla Covid.