F1 GP Spagna 2023: Charles Leclerc al centro medico dopo le qualifiche

Secondo quanto riferito da Sky Sport Germania, Charles Leclerc è stato portato al centro medico della Formula 1 per dei controlli dopo le qualifiche del GP di Spagna a Barcellona.. Non è stato spiegato il motivo, ma quel che è certo è che il pilota monegasco, furioso per la diciannovesima posizione e una Ferrari che non funziona, è stato condotto al medical center del Circuito della Catalogna. Nei prossimi minuti ulteriori informazioni.