Torino-Inter, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Torino-Inter, match valido per la trentottesima giornata di Serie A 2022/2023. All’Olimpico Grande Torino ultima di campionato ma non della stagione per i nerazzurri, che hanno poi la finale di Champions. Questa partita è però importante per i granata, visto che possono agguantare l’ottavo posto e sperare poi valga la Conference League. Appuntamento alle ore 18.30 di sabato 3 giugno, chi vincerà?

Torino-Inter sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Stefano Borghi e Massimo Ambrosini.