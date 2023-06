Regolamento Manchester City-Manchester United: cosa succede in caso di pareggio finale FA Cup 2021/2022

Il regolamento di Manchester City-Manchester United, match valido per la finale di FA Cup 2022/2023. Storico trofeo in Inghilterra, si assegna quest’oggi e di fronte ci sono due squadre fortissime che vogliono impreziosire le proprie bacheche. Andiamo allora a scoprire cosa succede in caso di pareggio al 90′, cosa tutt’altro che improbabile. Come accade in eventi di questa portata, si giocheranno i canonici due tempi supplementari da quindici minuti ciascuno, in caso di ulteriore parità via libera ai calci di rigore per assegnare questo titolo.