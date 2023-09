F1 Gp Singapore 2023, Stroll: “Il cambio di tracciato positivo per la gara”

Il weekend in Asia, in quel di Singapore, della Formula Uno è iniziato. Lance Stroll ha parlato in conferenza stampa per sottolineare i cambiamenti che ci saranno sul circuito asiatico rispetto a quelli europei. Le parole del pilota dell’Aston Martin.

Le parole di Stroll: “Soffriamo in termini di efficienza, speriamo di fare meglio quest’anno. Mi è sempre piaciuto venire qui: per la gara notturna, perché è una gran pista, ed anche perché posso dormire di più al mattino. Il cambio di tracciato, in particolare, è positivo per domenica. Spero che le modifiche portino la gara ad essere più emozionante. Se avremo il passo di inizio stagione sarà possibile competere con tutti. Noi Ferrari, Mercedes, McLaren, Williams tutte sono in competizione e sono molto veloci. Se ritroveremo il passo riusciremo a sfruttare le opportunità e sarà tutto molto bello“.