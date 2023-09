F1 Gp Singapore 2023, Sainz: “Obiettivo dare continuità ai risultati”

Il pilota della Ferrari Carlos Sainz ha parlato in vista del weekend in quel di Singapore, a cui è attesa la Ferrari. In conferenza stampa il pilota spagnolo della rossa ha spiegato quale sia l’obiettivo suo e della scuderia di Maranello per i prossimi GP.

Le parole di Sainz: “Comprendiamo meglio la macchina e abbiamo il dovere di metterla nelle condizioni giuste per rendere al meglio. Serve capire meglio e guidare meglio. Negli ultimi 2-3 week-end ho messo insieme tutto, l’obiettivo è essere più costanti e fare più risultati. Questo week-end sarà duro, non dovremmo essere veloci come a Monza perché nelle piste ad alto carico ci sono più difficoltà rispetto a quelle a basso carico. Discorso a parte per il tempo, l’umidità ed il caldo possono condizionare pure le gomme. Di sicuro cambierà tanto di gara in gara. In alcuni casi le gare non sono andate come avremmo voluto ma il problema è più ampio. Dal caldo e dall’umidità ci difendiamo con il tè che ci portiamo in macchina” .