F1 Gp Singapore 2023, Leclerc: “Giro difficile per temperatura elevata, mi è mancato qualcosa”

Charles Leclerc, terzo alla fine delle qualifiche del GP di Singapore, ha rilasciato delle dichiarazioni a Sky Sport. “E’ stato un giro difficile con la temperatura delle gomme molto alta. Le gomme si surriscaldano e siamo tutti molto vicini. La Mercedes è molto forte, a me è mancato qualcosa per guardagnare qualche posisizone. Ad ogni modo Carlos Sainz è primo, vedemo cosa riusciremo a fare. Siamo stati forti per tutto il Week-end, speriamo che la cosa si ripeta in gara”