Formazioni ufficiali Inter-Milan, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Inter-Milan, match della quarta giornata di Serie A 2023/2024. Al Meazza c’è l’attesissimo derby della Madonnina tra le due milanesi appaiate in vetta alla classifica a quota nove punti, uniche a punteggio pieno, e dunque di fatto in palio c’è il primo posto in solitaria oltre che il dominio cittadino. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 18 di sabato 16 settembre, di seguito le scelte dei due tecnici, Inzaghi e Pioli.

INTER: Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lauraro Martínez

MILAN: Maignan; Calabria, Kjær, Thiaw, Theo Hernández; Loftus-Cheek, Krunić, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leão