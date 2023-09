F1 GP Singapore 2023, Russell: “Domani avremo un set di medie in più”

Al termine delle qualifiche del GP di Singapore, il britannico della Mercedes George Russell ha fatto il punto in vista di domani, in cui scatterà dalla seconda posizione: “Questa di Singapore è una pista diversa, in cui si potrebbe fare una sosta o anche due. Con un set di medie in più le cose potrebbero andare meglio. La sessione è impegnativa, come entrare in una sauna. Fa caldo, si suda, ma c’è tanta fiducia nella vettura. Adotteremo una strategia diversa, avremo un altro set di gomme medie che nessun altro avrà. E questo sarà sicuramente un punto in più per noi“.