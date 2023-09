F1, Gp Singapore 2023: Lance Stroll salta la gara dopo il violento incidente nelle qualifiche

Lance Stroll non sarà al via del Gran Premio di Singapore 2023, in programma oggi alle 14:00 italiane. Il pilota canadese dell’Aston Martin è infatti ancora dolorante dopo il violentissimo incidente di cui è stato protagonista ieri durante le qualifiche. La vettura di Stroll è andata a impattare a grande velocità contro le barriere poste a lato dell’ultima curva del circuito di Marina Bay. “Siamo sollevati che Lance sia uscito illeso dall’incidente – ha spiegato il team principal dell’Aston Martin, Mike Krack – Però sta ancora sentendo i postumi di un impatto così violento. La nostra priorità è che possa recuperare al meglio e velocemente, insieme abbiamo deciso che non prenderà parte alla gara di stasera e si concentrerà per tornare nelle migliori condizioni la prossima settimana in Giappone.”

IL COMUNICATO UFFICIALE DI FORMULA 1