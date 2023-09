Lazio-Atletico Madrid, Champions League 2023/2024: data, orario, diretta tv e streaming

Lazio e Atletico Madrid si sfidano nella prima giornata della fase a gironi di Champions League 2023/2024. Calcio d’inizio alle ore 21:00 di martedì 19 settembre per una sfida sicuramente delicata per i biancocelesti di Maurizio Sarri, a caccia di riscossa dopo un avvio di campionato tutt’altro che convincente. Dall’altra parte però ci sono i Colchoneros, squadra abituata da anni a calcare i più prestigiosi palcoscenici internazionali. Di seguito tutte le informazioni per seguire la partita.

TV E STREAMING – Il match tra Lazio e Atletico Madrid sarà trasmesso in diretta tv sia in chiaro su Canale 5 che a pagamento su Sky Sport. Gli appassionati potranno seguire l’incontro dell’Olimpico anche in diretta streaming tramite Sky Go, Now Tv e Mediaset Infinity. Sportface vi racconterà la partita in tempo reale con video, highlights, pagelle, dichiarazioni e tanto altro ancora.