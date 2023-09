Catanzaro-Parma oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Catanzaro-Parma, match del Ceravolo valevole per la quinta giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I padroni di casa sono partiti nel miglior modo possibile in questa stagione e ora vogliono conquistare una vittoria contro la capolista. I ragazzi di Fabio Pecchia, dal loro canto, vogliono consolidare il loro primato e andranno a caccia di una vittoria dopo il pareggio a reti bianche nel derby con la Reggiana. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 17 settembre alle ore 16:15; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport Calcio e 251, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

SITO SERIE B

RISULTATI E CLASSIFICA