F1 GP Singapore 2023, incredibile Russell: si schianta all’ultimo giro

Incredibile quanto successo all’ultimo giro del Gp di Singapore di Formula 1. Una lotta estenuante per la vittoria, in cui è stata la Ferrari ad uscirne vincitrice con Carlos Sainz. Terzo e quarto posto occupati fino all’ultimo giro dalla Mercedes con entrambi i piloti, Russell però poco prima del traguardo va lungo e va a sbattere contro il muro, non riuscendo a terminare la sua ottima gara.