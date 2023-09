F1 GP Singapore 2023, risultati e ordine di arrivo: capolavoro Sainz, la Ferrari torna alla vittoria

L’ordine di arrivo e i risultati del Gran Premio di Singapore 2023 di Formula 1 sul circuito di Marina Bay. Il giorno è arrivato: si interrompe il dominio Red Bull in questo Mondiale. In Asia a festeggiare è finalmente la Ferrari, perfetta nella gestione del fine settimana e della gara. Ma chi è stato ancora più perfetto è Carlos Sainz. Sempre in testa, dalla prima all’ultima curva, prima in gestione durante la prima parte di gara, poi in sofferenza totale negli ultimi giri quando Russell con le gomme nuove stava andando a riprendere tutti.

E avrebbe superato anche il pilota spagnolo se non fosse arrivata la strategia vincente e coraggiosa dell’ispanico: concedere il DRS a Lando Norris per difendersi dagli attacchi di Mercedes. Piano che ha funzionato alla perfezione. Il pilota McLaren si difende alla grande e Russell sbaglia all’ultimo giro andando a muro. Carlos Sainz vince il GP di Singapore davanti al suo ex compagno di squadra Norris e Lewis Hamilton, mentre Charles Leclerc è quarto davanti a Max Verstappen.

ORDINE DI ARRIVO F1 GP SINGAPORE 2023

Carlos Sainz (Ferrari) Lando Norris (McLaren) Lewis Hamilton (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Max Verstappen (Red Bull) Pierre Gasly (Alpine) Oscar Piastri (McLaren) Sergio Perez (Red Bull) Liam Lawson (AlphaTauri) Kevin Magnussen (Haas) Alexander Albon (Williams) Guanyu Zhou (Alfa Romeo) Nico Hulkenberg (Haas) Logan Sargeant (Williams) Fernando Alonso (Aston Martin)

DNF George Russell (Mercedes)

DNF Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

DNF Esteban Ocon (Alpine)

DNF Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

DNS Lance Stroll (Aston Martin)