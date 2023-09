MOVIOLA – Frosinone-Sassuolo, Tressoldi aggancia Cheddira: il var interviene, è rigore

di Mattia Zucchiatti 20

Un episodio da moviola nel recupero di Frosinone-Sassuolo, match della quarta giornata di Serie A. Allo ‘Stirpe’, dopo la doppietta di Pinamonti, la squadra ciociara di Eusebio Di Francesco ha trovato il gol del 2-1 su rigore. Sugli sviluppi di un cross dalla destra, Tressoldi ha steso in area Cheddira: netto il contatto tra le gambe. L’arbitro Prontera però ha fatto cenno di proseguire in un primo momento. A sistemare le cose è stato il var che ha richiamato il direttore di gara al monitor. Decisione inevitabile: calcio di rigore e giallo per Tressoldi (Cheddira non era in possesso di palla). Dagli undici metri l’ex Bari non ha sbagliato e ha siglato il suo primo gol nel massimo campionato.