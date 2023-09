Formazioni ufficiali Catanzaro-Parma, Serie B 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Catanzaro-Parma, match valido per la quinta giornata del campionato di Serie B 2023/2024. Al “Ceravolo” è scontro al vertice tra due squadre ancora imbattute e appaiate a quota 10 punti in classifica. Di seguito le scelte di Vivarini e Pecchia per la sfida di oggi, con calcio d’inizio previsto alle ore 16:15.

Le formazioni ufficiali

Catanzaro: Fulignati; Situm, Scognamillo, Brighenti, Krajnc; Sounas, Ghion, Pontisso, Vandeputte; Biasci, Iemmello

Parma: Chichizola; Del Prato, Circati, Sohm, Zagaritis; Estevez, Bernabè, Coulibaly; Man, Benedyczak, Bonny