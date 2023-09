F1 GP Singapore 2023, boom di ascolti per la vittoria di Sainz su Sky e TV8. Post-gara più seguito dal 2021

La Ferrari torna al successo nel GP di Singapore e oltre al Cavallino festeggia anche Sky per gli ascolti del gran premio asiatico. La gara vinta da Carlos Sainz, trasmessi in diretta dalle 14 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K, ha ottenuto 1 milione 244 mila spettatori medi e 2 milioni 167 mila spettatori unici, con il 10,5% di share. Molto seguiti anche il pre-gara, con 217 mila spettatori medi, e il post-gara, il più seguito dal 2021 grazie al successo del pilota spagnolo, con una media di 803 mila spettatori. 225 mila spettatori medi per Debriefing e 149 mila per Race Anatomy. La differita delle 18 su TV8 è stata seguita da 1 milione 592 mila spettatori medi, con il 13,5% di share e 3 milioni 556 mila spettatori unici.