Empoli, Sky: Zanetti verso l’esonero, possibile il ritorno di Andreazzoli

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Sky Sport, le ore di riflessione in casa Empoli, così definite dal ds Pietro Accardi, rischiano di portare alla prima panchina saltata in questa Serie A. Paolo Zanetti, infatti, sarebbe a rischio esonero e ormai la decisione potrebbe essere proprio quella di dare il benservito al tecnico che lo scorso anno ha condotto la squadra a una tranquilla salvezza, ma che in questa stagione ha cominciato con quattro sconfitte su quattro e zero gol segnati. E al suo posto, in caso di addio, potrebbe arrivare Aurelio Andreazzoli, che era stato proprio sostituito da Zanetti e anche lui aveva ottenuto una salvezza tranquilla nella stagione 2021-2022, peraltro dopo aver già promosso in A e allenato i toscani (in quel caso con la retrocessione all’ultima giornata) in un’altra occasione.