F1 GP Singapore 2023, Alonso: “Non forti come altri team, Hamilton obiettivo principale”

Fernando Alonso ha commentato il settimo posto ottenuto nelle qualifiche del GP di Singapore 2023, quindicesima tappa del Mondiale di F1: “Abbiamo sofferto. Nelle prove libere 3 non eravamo a nostro agio, ma abbiamo fatto alcune modifiche e ono molto contento del giro. Ho detto al mio ingegnere che non sarei migliorato neanche se fossi rimasto tutta la notte a provarci. Dobbiamo accettarlo. Non siamo forti come le altre squadre“. Lo spagnolo dell’Aston Martin ha poi proseguito: “Abbiamo Hamilton appena davanti sulla griglia, appena dietro in classifica. Lui è il mio obiettivo prioritario questo fine settimana“.