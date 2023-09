Genoa-Napoli, Gilardino: “Prestazione importante per noi. C’è rammarico”

Alberto Gilardino è andato vicinissimo al colpo con il suo Genoa che stava per portarsi a casa la vittoria contro il Napoli Campione d’Italia. Il tecnico dei liguri si deve però accontentare di un pareggio e di una grandissima prestazione da parte dei suoi. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

Le parole di Gilardino: “Li abbiamo accarezzati perché fino a un quarto d’ora dalla fine il Napoli non ci aveva molto impensierito, abbiamo giocato in ripartenza senza rischiare molto. Sul gol di Raspadori un po’ la partita è cambiata ma i ragazzi hanno fatto tutto ciò che dovevano fare. Retegui ha corso e tenuto palla, è stata una ottima gara da parte di tutti. C’è un po’ di rammarico, normale che sia così ma devo fare i complimenti alla squadra per la consapevolezza che hanno avuto durante la gara. Questa prestazione deve essere l’inizio di qualcosa di importante rispetto al campionato che dobbiamo fare“.

Sulla coppia d’attacco: “Mateo ha già di suo caratteristiche da attaccante, sente la porta, ha fiuto del gol e ha volontà di migliorare nella pulizia del controllo. Stiamo lavorando sotto questo aspetto, per farlo crescere anche spalle alla porta. A Gudmundsson stiamo chiedendo tantissimo sacrificio in queste partite a livello difensivo, stasera ha fatto benissimo anche quando avevamo la palla noi lavorando tra le linee per puntare la difesa del Napoli. Sicuramente arriveranno anche i gol“.