Ligue 1 2023/24, cade a sorpresa il Lens contro il Metz. Pari fra Rennes e Lille

In attesa della domenica di Ligue 1 e dopo il passo falso del PSG contro il Nizza, nel sabato serale di Ligue 1 due sono stati i verdetti. Nel tardo pomeriggio pari spettacolo fra Rennes e Lille che hanno dato vita ad una partita equilibrata, terminata in pareggio con il risultato di 2-2. Nella serata, la sorpresa è stata quella del passo falso del Lens che è caduto in casa contro il Metz.

Fra Rennes e Lille è un punto a testa. A passare in vantaggio sono gli ospiti con la rete di Leny Yoro al 39esimo. Lo spettacolo si manifesta nel secondo tempo, quando sono ben tre i gol ad essere realizzati. Arriva il doppio vantaggio del Lille, timbrato Diakite. Nel finale la reazione del Rennes che nel giro di pochi minuti riacciuffa il pari: il gol che dimezza il vantaggio è di Assignon, mentre quello del definitivo pari è di Ibrahim Salah. In serata, invece, sorpresa del sabato è stata la vittoria esterna del Metz contro il Lens. Rete decisiva di Asoro al 37esimo del primo tempo. Dunque, se il PSG non corre anzi balbetta, anche le dirette concorrente inciampano.