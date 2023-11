Basket, Serie A2 2023/2024: Cantù perde ad Agrigento, ne approfittano Trapani e Torino

L’ottava giornata della Serie A2 2023/2024 di basket porta in dote un cambio in testa alla classifica del girone verde. Cantù infatti cade inopinatamente in casa di Agrigento con un netto 96-78 e lascia la strada a Trapani, che invece non sbaglia e colleziona la settima vittoria del suo inizio di campionato grazie a un punteggio curiosamente speculare: 78-96 in casa di Treviglio. In piena corsa anche Torino, che aggancia proprio Cantù vincendo per 112-98 il derby piemontese contro Monferrato. In coda netto successo di Vigevano che batte Latina nello scontro diretto e lascia l’ultimo posto in classifica.

Per quanto riguarda il girone rosso invece prosegue il percorso netto della Fortitudo Bologna. Tiratissimo il derby emiliano, che alla fine vede Bologna prevalere per 94-92 su Piacenza, rimanendo così a punteggio pieno. Negli altri match vittoria all’overtime per Nardò, che si impone 93-94 in casa di Cento, mentre Orzinuovi vince lo scontro diretto delle parti basse della classifica con Chiusi.