F1 Gp Qatar, Russel: “Giornata complicata ma siamo contenti. La sfida resta con la Ferrari”

George Russell, pilota Mercedes è intervistato post qualifica del Gran Premio del Qatar, in cui si è posizionato al secondo posto in griglia al termine della sessione di qualifiche sul circuito di Losail. “Siamo contenti anche se non siamo stati i più veloci. E’ stata una giornata molto complicata, con tanta sabbia che arrivava sul circuito. Sono molto contento del secondo posto, un risultato inaspettato. Le McLaren restano veloci, oltre a Verstappen che resta di un’altra categoria. La nostra lotta resta con la Ferrari, con la quale dovremo combattere per il secondo posto Costruttori”.