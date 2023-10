F1 GP Qatar, Verstappen: “Condizioni di pista insidiose, domani voglio conquistare il titolo”

Le parole di Max Verstappen dopo le qualifiche del Qatar: “Resto concentrato per la giornata di domani, anche se la qualifica di oggi rappresenta un buon risultato per noi. Sono molto contento di andare in pole position, abbiamo fatto un ottima qualifica nonostante condizioni insidiose della pista. Siamo in pole e vogliamo vincere la gara, ma penso comunque al sabato sprint in cui voglio prepararmi al meglio per conquistare i punti necessari per conquistare il campionato”.