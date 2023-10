F1 GP Qatar, Hamilton: “Non sono molto soddisfatto, ma è bello essere davanti a Ferrari”

Le parole di Lewis Hamilton dopo le qualifiche del Gran Premio del Qatar, dove ha conquistato il terzo posto in griglia: “La mia qualifica è stata molto complessa, ma il risultato ottenuto è buono per tutto il team. Non sono molto soddisfatto per le qualifiche di oggi, ma il secondo e terzo posto in griglia è indubbiamente un buon risultato per il team. Una giornata difficile, specialmente ad inizio sessione con condizioni complicate. Non ho delle sensazioni precise sul long run perché non siamo riusciti, come tutti, a fare tantissime prove. È bello essere davanti alle Ferrari, un fattore chiave per noi. Cercherò di restare sullo stesso livello di Russell“.