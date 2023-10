F1 GP Qatar, Norris: “Oggi gara difficile, grande lavoro di Piastri”

Le parole di Lando Norris, che ha concluso la Sprint race in terza posizione: “Complimenti a Piastri che sta facendo un grande lavoro e ovviamente a Verstappen, si meritano entrambi questi successi. Una gara che per me è stata invece molto difficile, anche se per il team questa rappresenta una grande giornata. Sapevamo di poter raggiungere i piloti partiti con gomme soft. È stata una partenza difficile, ma alla fine siamo riusciti a rimontare e questo è ciò che conta”.