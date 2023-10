Juventus-Torino 2-0, Gatti: “Emozionante segnare il primo gol in Serie A nel derby, vittoria importante”

“E’ un’emozione enorme. Tutto paga, non ho mai mollato dopo gli errori, mi servono solo per crescere. Oggi prestazione immensa, prendiamo tre punti e non abbiamo preso gol. Tanta roba”. Federico Gatti ha commentato così ai microfoni di Dazn il derby vinto 2-0 oggi all’Allianz Stadium in cui ha messo a segno il primo gol in Serie A. “C’è quella voglia di lottare tutti insieme. Siamo un gruppo pazzesco, lottiamo su ogni pallone. Oggi vittoria importantissima in una partita così sentita. Non ho neanche tirato fuori il telefono. Queste sono cose che vanno festeggiate con i compagni. Oggi abbiamo lottato su ogni pallone come in ogni partita. Era difficile contro tre punte di peso, ma abbiamo fatto una grandissima prestazione. Anche chi è entrato dopo. Sono tre punti fondamentali. L’obiettivo è restare attaccati alle prime. Torneremo a vincere, non so quando ma sono sicuro che lo faremo”.