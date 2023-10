Juventus-Torino, Milik: “Possiamo migliorare. Contento per la vittoria”

Arkadiusz Milik si è fatto trovare pronto anche a partita in corso. Dopo uno scialbo primo tempo della Juventus contro il Torino, Allegri ha buttato nella mischia il polacco che poi lo ha ripagato con il gol del 2-0 che ha chiuso il derby. A fine gara Milik ha sottolineato tutta la sua soddisfazione ai microfoni di Sky Sport.

Milik: “Sono molto contento per questa vittoria, per il mio gol, un gol importantissimo che ci ha aiutato ad aver più calma in partita. Il gol del 2-0 ci ha dato tempo per rilassarci un po’. Non stavo al meglio della condizione, vengo da qualche giorno di riposo per la contrattura. La vittoria è importantissima. Guardiamo solo a noi stessi. Non ci concentriamo sulle altre squadre. Facciamo il nostro gioco, vogliamo vincere tutte le partite. Secondo me possiamo migliorare sotto tutti i punti di vista. Oggi abbiamo vinto, segnato due volte e siamo tutti contenti, però a livello di gioco si può fare meglio e giocare meglio soprattutto in fase offensiva. La stagione è lunghissima“.