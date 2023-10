MOVIOLA – Lecce-Sassuolo, mani di Baschirotto e rigore: Var conferma dopo lunghissima revisione

Episodio da moviola in Lecce-Sassuolo per il calcio di rigore concesso dall’arbitro Juan Luca Sacchi di Macerata per il fallo di mano, netto, da parte di Baschirotto su un calcio d’angolo. Proteste veementi da parte dei salentini, al monitor c’è tanta incertezza su quale decisione prendere, visto che il tocco è netto, ma la sfera arriva all’improvviso dopo che un giocatore si è scansato in extremis. Dopo una review lunghissima, il rigore viene confermato.